28 Şubat 2026 22:32
Özel Sektör Evlilik İzni
Herkese merhaba. Nişanlım özel sektörde bir kolejde çalışmakta. Düğün tarihi planlamaya çalışıyoruz. Temmuz ayı dışında düğün yapamazsın kurucular izin vermiyor diyorlarmış. İşçi Kanunu'nda 3 gün kanunen evlilik izni hakkımız var neticede. Bunu istediğim gibi kullanamaz mıyız, bizden böyle bir şeyi isteme hakları var mı ? Ekim gibi planlıyorduk her şey değişecek bu şekilde. Teşekkürler.

berkaydal
Genel Müdür
28 Şubat 2026 22:48

Kardeşim orası özel sektör kanunen şöyle hakkımız var böyle hakkımız var vs olayları olmaz. Ne diyorlarsa yap.

