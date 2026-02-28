Özel Sektör Evlilik İzni

Herkese merhaba. Nişanlım özel sektörde bir kolejde çalışmakta. Düğün tarihi planlamaya çalışıyoruz. Temmuz ayı dışında düğün yapamazsın kurucular izin vermiyor diyorlarmış. İşçi Kanunu'nda 3 gün kanunen evlilik izni hakkımız var neticede. Bunu istediğim gibi kullanamaz mıyız, bizden böyle bir şeyi isteme hakları var mı ? Ekim gibi planlıyorduk her şey değişecek bu şekilde. Teşekkürler.

Herkese merhaba. Nişanlım özel sektörde bir kolejde çalışmakta. Düğün tarihi planlamaya çalışıyoruz. Temmuz ayı dışında düğün yapamazsın kurucular izin vermiyor diyorlarmış. İşçi Kanunu'nda 3 gün kanunen evlilik izni hakkımız var neticede. Bunu istediğim gibi kullanamaz mıyız, bizden böyle bir şeyi isteme hakları var mı ? Ekim gibi planlıyorduk her şey değişecek bu şekilde. Teşekkürler.