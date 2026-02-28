Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?


28 Şubat 2026 23:03
Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?

Herkese merhaba. Sınava hazırlanıyorum fakat tıbbi sekreterlik okuyup hastanede çalışmak mı yoksa büro yönetici asistanlığı okuyup herhangi bir bakanlıkta çalışmak mi daha iyi karar veremiyorum. Puan kısmı elzem değil, artık 85 üstü alamayana kadro yok o yüzden yüksek almalıyım zaten her türlü. Ama iyi bir tercih yapayım puan ziyan olmasın diyorum. Sizce bakanlıkta büro memuru olmak mı yoksa tıbbi sekreter olmak mı? Maaş, çalışma sartlarina gore ne dersiniz?

