Yeşil pasaport/ İstifa


28 Şubat 2026 23:12
Yeşil pasaport/ İstifa
Merhabalar. İnternette net bir bilgiye ulaşamadım. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yeşil pasaport hakkım 4 yıl önce geldi ve aldım. Ailevi bir durum sebebiyle istifa etsem yeşil pasaport hakkım tamamen bitiyor mu 2.derece memur olarak? İstifa edip bu haktan yararlanan ya da yararlanamamış olanlar cevap verirse çok sevinirim.

ömer bey27
Aday Memur
28 Şubat 2026 23:24

Emeklı de olsan istifa etsende devam eder

