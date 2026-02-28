Yeşil pasaport/ İstifa

Merhabalar. İnternette net bir bilgiye ulaşamadım. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yeşil pasaport hakkım 4 yıl önce geldi ve aldım. Ailevi bir durum sebebiyle istifa etsem yeşil pasaport hakkım tamamen bitiyor mu 2.derece memur olarak? İstifa edip bu haktan yararlanan ya da yararlanamamış olanlar cevap verirse çok sevinirim.

Merhabalar. İnternette net bir bilgiye ulaşamadım. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yeşil pasaport hakkım 4 yıl önce geldi ve aldım. Ailevi bir durum sebebiyle istifa etsem yeşil pasaport hakkım tamamen bitiyor mu 2.derece memur olarak? İstifa edip bu haktan yararlanan ya da yararlanamamış olanlar cevap verirse çok sevinirim.