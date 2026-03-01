epilepsi teşhis/tanı konusunda doktor önerisi???

kıymetli meslektaşlarım 20. yılım meslekte 14 ayda 3 nöbet geçirdim sabah görev çıkışı uykuya çaldıktan bir saat içinde dil ısırma alt ıslatma ellerde kasılma irkilerek uyanma vs ortak özellikler mevcut gitmediğim poliklinik kalmadı özellikle nöroloji polikliniği teşhis tanı koyamadı benzer durumu yaşayan meslektaşım var mı teşhis tanı nasıl konuldu ayrıca Ankara da iyi bir nöroloji doktor önerisi yapabilecek var mı??? mübarek Ramazan-ı Şerif hepimize sağlık huzur iman ahlak nasip etsin hepimizden razı olsun inşaAllah

