Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Vesayet (tam ehliyetsiz)


01 Mart 2026 05:36
Vesayet (tam ehliyetsiz)

Yakın bir tarihte ailemden biri vasim oldu. Mahkeme kararıyla akıl sağlığı yerinde değildir gerekçesiyle ( tam ehliyetsiz ) vasi atandı. Bu durum benim ekpssden memur olarak atanmama engel teşkil eder mi?

