155 Kanlı Çanta

Dünyanın farklı bölgelerinde kişilerin şahsi hırsları ve ikballeri için çocuklar, en masumlar katlediliyor. Ve kalplerde en ufak sızı bile duyulmuyor.

Ve çocuklar ölüyor. Ve masumlar ölüyor.

Dışarıdan gelenler sevilen ya da sevilmeyen fakat temsil makamında bulanan liderleri katlediyor. Alkışlanıyor. En ufak ibret alınmıyor.

Şahsi olarak sevmediklerimiz ve düşüncelerinden uzak olduklarımız veya tarihten gelen anlaşmazlıkların etkisi ile soğuk baktığımız bazı devletler olabilir. Tamamen pragmatik bir siyaset izleyen makyavelist zihniyetlerinden, tarihte en değer verdiğim şahıslara nefretle bakanlardan fersah fersah uzak olmak başka bir milleti temsil edenlerin ve çocukların daha doğrusu masumların katli başka.

Öğretmenlere çok iş düşüyor. Bu belki kanunlardan kaynaklanmasa da gelecek nesillere karşı borçtan kaynaklanıyor. Geleceğin yılanları ve çıyanları tarafından sokulmamaları, yılanlaşmamaları için çalışmalıyız.

Zulüm nereden gelirse rengine, diline, diline bakmaksızın hepsinden uzak bir nesil, merhametli ama devrin oyunlarını en iyi bilen bir nesil yetiştirmeli.