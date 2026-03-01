KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

subay alımı itiraz davası


01 Mart 2026 14:18
subay alımı itiraz davası

arkadaşlar merhaba, bu seneki subay alımında 11 derece skolyozla elendim (itiraz dahil). dava açmayı düşünüyorum, bir takım sorularım var, bunu tecrübe edinmiş, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

1-Dava açsak bu seneki eğimi yetişir miyiz ? Mülakatlar yapılmış olsa bile beni mülakata alırlar mı ?

2-Diyelim ki davayı kazandık ama bu seneki eğitime yetişemedik, bir sonraki sene bu sene tercih yaptığımız sınıflardan mı gireriz, seneye açılacak kontenjanlardan mı ?

3-Davayı kazanamadık, bir sonraki alımlarda benim için olumsuz bir durum olur mu ?

Çok Yazılan Konular

MSB Memur Ve Sözleşmeli Personel Alımı 2026Jandarma Suem

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 sarmısak ve limon 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştüAhmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiRize'de tüketime uygun olmayan 9,7 ton gıda imha edilecekAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajıDışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak