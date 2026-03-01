subay alımı itiraz davası

arkadaşlar merhaba, bu seneki subay alımında 11 derece skolyozla elendim (itiraz dahil). dava açmayı düşünüyorum, bir takım sorularım var, bunu tecrübe edinmiş, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

1-Dava açsak bu seneki eğimi yetişir miyiz ? Mülakatlar yapılmış olsa bile beni mülakata alırlar mı ?

2-Diyelim ki davayı kazandık ama bu seneki eğitime yetişemedik, bir sonraki sene bu sene tercih yaptığımız sınıflardan mı gireriz, seneye açılacak kontenjanlardan mı ?

3-Davayı kazanamadık, bir sonraki alımlarda benim için olumsuz bir durum olur mu ?