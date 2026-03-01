Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
6-10 grubu Şırnaktan batıya 2.ipkam red.


01 Mart 2026 16:11
2022 den beri Şırnaktayim. İkinci ipka red geldi. İstanbul'dan gelmiştim umarım dönüş yine orası olmaz. Şırnak'ta ilk İpkası kabul olmayan da var üçüncü İpkası kabul olan da.. nasıl neye göre karar veriliyor acaba.

