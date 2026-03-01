MSÜ Gözetmen Hatası

Hocalarım merhaba msü?de salon başkanıydım gözetmen hocamız da epey yaşlı bir hocaydı. Girişte öğrencilerin kimlik giriş belgelerini kontrol etmek (uygulama yönergesinde de yazdığı üzere) onun göreviydi. Giriş belgelerini ben toplarım sen qr kodları topla dedi o belgeleri topladı daha sonra, ben de karekodları peşinden yapıştırdım. Sınav giriş belgesiyle değil de sınava başvurduğu yanlış evrakla sınava gelen bir öğrenciyi aday yoklama listesinde adı var diye sınava almış yerine oturtmuş. Çocuk 09.55 gibi sona doğru geldi sınıfa. Sınav başladıktan sonra zarfa koymak üzere kontrol ederken fark ettim ama sınav başlamıştı saat 10.25 filandı. Kaos çıkmaması adına hiçbir şey söylemedim, zarfı kapatmadım. Son yarım saat kendisine anlattım bina sorumlusuna sordu, tutanakta e maddesi sınava giriş belgesiyle girmedi diye kodlama yaptık, açıklama yazdık. Adayın haberi yok ama sınavı da iptal olacak. Çıkışta hocaya sordum neden aldınız diye görme sorunu da yaşadığını o zaman fark ettim, belgeyi iyi görememiş galiba bana da göstermedi sormadı çocuk denedik bunu çıkartabildik anne babam da bulamadı vb demiş, yoklamada adı var, fotoğrafı tutuyor kendisi diye almış sınava. Bu yaşananlar yüzünden ösym?den ceza alır mıyız acaba ? Sitemliyim açıkçası. Bana sorsa kesinlikle izin vermezdim, engel olurdum. Çocuğun sorumsuzluğu bir, gözetmenin sorumsuzluğu iki.