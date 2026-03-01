Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

01 Mart 2026 17:13
2023 Şubat'ta Şark olan il

2024 Şubat'ta Şark olan ilde ilk şarkına başlayan polis 4 yıllık süreyi doldurmak zorunda mıdır?


SİSDAĞLI
Memur
01 Mart 2026 18:15
İlin süresi 4 yıl ise tabiki doldurmak zorundadır.
