idare mahkemesi kararı ne zaman uygulanır


01 Mart 2026 18:44
arkadaşlar çalıştığım il emniyet ile harcırah davasını kazandım,idare mahkemesi bana ve kuruma tebliğ etti kararı, benim emniyete dilekçe yazmama gerek var mı,mahkeme kararını uygulaması için

Polisiye31
Aday Memur
01 Mart 2026 18:58

Ust mahkemeye ıtıraz eder


Tayfur51
Aday Memur
01 Mart 2026 19:23
itirazı biliyorum, ama bu mahkeme kararının uygulanması gerek, dilekçe yazayım mı yoksa EGM kendine gelen tebliğden sonra harcırahı yatırır mı
Toplam 2 mesaj

