Öğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?


01 Mart 2026 21:10
Öğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?

Öğrencimin velisiyle tanıştık gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var diyelim. Sözlendik evlendik mesela. Bunda etik olmayan bir durum var mı?. Herhangi bir yasal yaptırım var mı bu konuda?

