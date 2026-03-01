Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

antalya 2 gebe 2 zuhaahahahahahahahaha


01 Mart 2026 22:14
antalya 2 gebe 2 zuhaahahahahahahahaha

esmayul tumsek

atma kendini yere bir de auu o huuu bagiriyor ..

hakem es gecince hemen ayaga kalkip nasil da kosuyor . 10 saniye once kivraniyordun yerde . ayagini kendi rakibe takip penalti alma derdinde :)))

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 sarmısak ve limon 1

Son Haberler

Arkadaşının cinsel saldırı suçunu görmezlikten gelen polise hangi ceza verilir?2 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıLuxera GYO Halka Arz Oluyor!BİST'te pazartesi önlemi: Yüksek frekanslı işlemlerde emir/işlem oranı düşürüldüİran Dışişleri Bakanı Erakçi yanıtladı: ABD ile anlaşma mümkün mü?

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak