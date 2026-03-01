Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Askerlik Yoklaması Problemi


01 Mart 2026 23:58
İhraç olup bu arada askerlik yoklaması gelirse ileride idare mahkemesi kararıyla mesleğe geri döndüğümüzde ekstra yapmamız gereken birşey var mı? Yoksa mesleğe geri döndüğümüz için otomatik askerlik yoklaması iptal mi oluyor

