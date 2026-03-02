Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

memura yılda 2 defa ikramiye


02 Mart 2026 00:23
memura yılda 2 defa ikramiye
mecliste bu konu hakkında görüşme yapılıyormuş yılda 2 defa asgari ücret tutarında ikramiye verilecekmiş

Sakaryalı540
Şef
02 Mart 2026 00:33

Biri geçtim iki defa hem de Allah affetsin ne diyelim Allah seni hep güldürsün


zadezade
Aday Memur
02 Mart 2026 00:36
valla ben duyduğumu söyledim bana da inandırıcı gelmiyor ama umut
Sakaryalı540, 17 dk. önce

Biri geçtim iki defa hem de Allah affetsin ne diyelim Allah seni hep güldürsün

