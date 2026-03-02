SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?

merhabalar sağlık bakanlığına 2 ay önce paramedik olarak atandım,meb şuan memleketime büro personelinden kadro açtı,mesleğimi de seviyorum ancak benim için aslolan memleket ve ailemin yanında olmak,bildiğim kadarıyla farklı unvan farklı bakanlık olunca problem olmaz sanıyordum ama kafamı kurcalayan bişey gördüm

Geçmek isteyeceğin kadroya '' öğrenim durumu itibariyle ihraz etme '' diye bişey gördüm.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ekli 4 sayılı cetvelinde sayılan unvanlar 1 yıllık yasaktan muaf,bu cetvelde büro personelinin karşısında;Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,ibaresi var

şimdi benim büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezuniyetimde var fakat meb bu pozisyona 3001 ( herhangi önlisans mezuniyeti ) nitelik koduyla kadro açtı,cetvelde büro personelinin karşısında herhangi önlisans mezun ibaresi olmaması 3001 nitelik kodu (herhangi ön lisans mezunu) öğrenim durumu itibariyle ihraz etme şartına engel mi yada karşılıyor mu ? başvuru yapabilirmiyim ,şimdiden teşekkür ederim