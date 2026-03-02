Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?


02 Mart 2026 02:19
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?

merhabalar sağlık bakanlığına 2 ay önce paramedik olarak atandım,meb şuan memleketime büro personelinden kadro açtı,mesleğimi de seviyorum ancak benim için aslolan memleket ve ailemin yanında olmak,bildiğim kadarıyla farklı unvan farklı bakanlık olunca problem olmaz sanıyordum ama kafamı kurcalayan bişey gördüm

Geçmek isteyeceğin kadroya '' öğrenim durumu itibariyle ihraz etme '' diye bişey gördüm.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ekli 4 sayılı cetvelinde sayılan unvanlar 1 yıllık yasaktan muaf,bu cetvelde büro personelinin karşısında;Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,ibaresi var

şimdi benim büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezuniyetimde var fakat meb bu pozisyona 3001 ( herhangi önlisans mezuniyeti ) nitelik koduyla kadro açtı,cetvelde büro personelinin karşısında herhangi önlisans mezun ibaresi olmaması 3001 nitelik kodu (herhangi ön lisans mezunu) öğrenim durumu itibariyle ihraz etme şartına engel mi yada karşılıyor mu ? başvuru yapabilirmiyim ,şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel'in işini bırakıp yeni puanla başka pozisyona hak kazanması durumu4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir mi

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 sarmısak ve limon 1

Son Haberler

Arkadaşının cinsel saldırı suçunu görmezlikten gelen polise hangi ceza verilir?2 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıLuxera GYO Halka Arz Oluyor!BİST'te pazartesi önlemi: Yüksek frekanslı işlemlerde emir/işlem oranı düşürüldüİran Dışişleri Bakanı Erakçi yanıtladı: ABD ile anlaşma mümkün mü?

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak