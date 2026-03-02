Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Kazıma Alanı


02 Mart 2026 03:54
Kazıma Alanı
Neyleyim benden sonrayı.

JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
02 Mart 2026 03:55
arvadına doladığım hayat sen ne ayaksın abicim ne istiyorsun benden

JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
02 Mart 2026 03:57
İran usa israil arap ülkeleri sawası cıktk borsa ist kapandı petrol altın kanatlandı sallayın nükleerleride olsun bitsin

JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
02 Mart 2026 03:59
Dünya aynı bilindiği gibi müslümanlar oturduqu yerden destek bekler yahudi güç bende demekte papa 3 lemede biz nerdeyiz abisi
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunu3 Harf oyunu slxGececi tayfa Hiç birinizi sevmiyorum sessizlik lütfenNevi şahsına münhasır8.10 vapuruKazıma AlanıVar olmanın mide bulantısıBulunduğunuz şehirde mutlu musunuz?

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 sarmısak ve limon 1

Son Haberler

Arkadaşının cinsel saldırı suçunu görmezlikten gelen polise hangi ceza verilir?2 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıLuxera GYO Halka Arz Oluyor!BİST'te pazartesi önlemi: Yüksek frekanslı işlemlerde emir/işlem oranı düşürüldüİran Dışişleri Bakanı Erakçi yanıtladı: ABD ile anlaşma mümkün mü?

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak