Lisans KPSS 6 ay kaldı 73 P3 puanını kaça çıkarabilirim?

Slmlr;

Hem KPSS-A hem de KPSS-B için, bu biraz da Siz'e, mevcut seviyenize, geçmiş birikiminize, deneyimlerinize, konsantrasyonunuza, bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğinize bağlı biraz da;

Eğer konu anlatım kısmını çoktan halletmiş iseniz, bol bol soru çözmeye, denemelere odaklanın, ancak çözüm sonrası hata/eksikleriniz varsa eğer mutlaka öğrenin/tamamlayın;

Konu anlatım kısımlarına tam hakim olabilirseniz, soru çözümleriniz ve denemeleriniz o kadar sağlam ve güzel ilerler, kalıcı olur;

Ayrıca, güncel gelişmeleri, gündemi de az çok takip etmeyi unutmayın! (www.aa.com.tr/tr)