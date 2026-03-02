KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Lisans KPSS 6 ay kaldı 73 P3 puanını kaça çıkarabilirim?


02 Mart 2026 09:29
çalışmaya yeni basladım iş ile beraber hazırlanıyorum maksimum kaça çıkarabilirim sizce


semre33
Aday Memur
02 Mart 2026 09:30

Sonuç gayrete aşıktır.


İsimsiz Diss
Memur
02 Mart 2026 09:31

Haklısınız teşekkürler &#128591;&#128519;

VHKİ-MEB
Şef
02 Mart 2026 11:41

Ne bileyim ben


kaanufuk25
Daire Başkanı
02 Mart 2026 12:34

Slmlr;

Hem KPSS-A hem de KPSS-B için, bu biraz da Siz'e, mevcut seviyenize, geçmiş birikiminize, deneyimlerinize, konsantrasyonunuza, bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğinize bağlı biraz da;

Eğer konu anlatım kısmını çoktan halletmiş iseniz, bol bol soru çözmeye, denemelere odaklanın, ancak çözüm sonrası hata/eksikleriniz varsa eğer mutlaka öğrenin/tamamlayın;

Konu anlatım kısımlarına tam hakim olabilirseniz, soru çözümleriniz ve denemeleriniz o kadar sağlam ve güzel ilerler, kalıcı olur;

Ayrıca, güncel gelişmeleri, gündemi de az çok takip etmeyi unutmayın! (www.aa.com.tr/tr)


kaanufuk25
Daire Başkanı
02 Mart 2026 14:18

Örneğin;

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-2025te-oecdnin-en-hizli-buyuyen-3uncu-ekonomisi-oldu/3846258

