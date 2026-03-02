KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
merhabalar lisans kpss 6 ay kaldı 73 p3 puanını kaça çıkarabilirim?


02 Mart 2026 09:29
çalışmaya yeni basladım iş ile beraber hazırlanıyorum maksimum kaça çıkarabilirim sizce

semre33
Aday Memur
02 Mart 2026 09:30

Sonuç gayrete aşıktır.


İsimsiz Diss
Memur
02 Mart 2026 09:31

Haklısınız teşekkürler &#128591;&#128519;

semre33, 2 saat önce

Sonuç gayrete aşıktır.

Toplam 2 mesaj

