Sosyoloji mezunluğu ve felsefe öğretmenliği

Merhabalar. Sosyoloji mezunu bir arkadaşım felsefe öğretmeni olarak çalışmak istiyor ancak pedagojik formasyonu yok ve lisans döneminde felsefe öğretmenliği için felsefe bölümünden gerekli olan krediyi de almamış, danışmanı bu konuda bilgilendirmeyip "formasyon alabiliyorsun" demiş. Formasyon kalkınca da bu konuda eksik kaldık. Ataması yapılmadan kurslarda çalışmasının hiç mümkünatı yok mu acaba? Usta öğretici belgesi gibi bir belgeyle örneğin çalışabilir mi? Bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardıma ihtiyacımız var. Ne kadar araştırırsak araştıralım ne yapacağımızı bulamadık.

