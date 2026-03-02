Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Tercihler Ne Zaman Başlar


02 Mart 2026 10:29
Tercihler Ne Zaman Başlar

Hayırlı günler. Batıda tercihler ne zaman başlar sicil kaça kadar gelir bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Herkes doğuda ipka peşinde6-10 grubu Şırnaktan batıya 2.ipkam red.Taltif hakkındaİPKA RETİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞarktan çıkan iller için butonİkinci şarka gidenin görev süresiİlk şarktaki fazla sürenin ikinci şarktan düşülmesi hk.Batıdan doğuya tayinler

Sözlük

Son Haberler

ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtulduŞubat ayı enflasyonu yarın açıklanacakGelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisiYurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak