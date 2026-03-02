Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

cep tel numarası ile ev adresi tespiti yapılabilir mi


02 Mart 2026 10:54
cep tel numarası ile ev adresi tespiti yapılabilir mi

emniyette polis tanıdığı olan biri başkasına ait cep telefonu numarasından EV ADRESİ tespiti yaptırabilir mi. bilgisi olan var mı. suçsuz yere birinin tehdidine maruz kaldım. polis arkadaşım çok diyor. adresini bulacağım diyor.

Çok Yazılan Konular

İçinden geçeni söyleSon heceden kelime bulma oyunuŞu an ne dinliyorsunuz?Son iki harften kelime bulma oyunuKelime Oyunuİtiraf etmeliyim kiÖzledimSon iki harften kelime türetmeBugünkü Durumumİçinizden gecenler

Sözlük

Son Haberler

ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtulduŞubat ayı enflasyonu yarın açıklanacakGelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisiYurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak