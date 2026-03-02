Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli Personel Ünvan Değişikliği


02 Mart 2026 11:01
Sözleşmeli Personel Ünvan Değişikliği
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda bulunan Unvan değişikliği Ek Madde 4 - (Ek : R.G. 29.03.2009;27184) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür. Maddesindeki ilk defa hizmete alınma prosedürü tam olarak nedir bu maddeyi kullanabilmek için nasıl bir yol izlenmeli

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel'in işini bırakıp yeni puanla başka pozisyona hak kazanması durumuSÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir mi

Sözlük

Son Haberler

İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralıSağlık İşçilerine Yeni Bir Umut: Genç Sağlık İş Sendikası KurulduAbdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktardıHasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildiBakan Kacır: 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak