Şubat Enflasyon Tahmini


02 Mart 2026 11:31
Şubat Enflasyon Tahmini
Evet Canlar geleneksel tahminimizi başlatalım. 1.90 - 2.10 aradı diyorum.

özTÜRK12
Memur
02 Mart 2026 12:29

2,87


turkcecii05
Memur
02 Mart 2026 13:28
2 üzerinde net
