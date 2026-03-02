Kurumlar Arası Nakil Ve Tayin

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
adalet bakanlığı, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü bünyesinde infaz koruma memuruyum. kadrolu personelim 5. yılım meslekte ve kapalı ceza infaz kurumunda çalışıyorum. bildiğiniz üzere gerek nas tayinlerinde açık ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik puanları epey yüksek ve bazen referans ve ya rehberiniz geniş değilse gitmek çok zor. kurumlar arası nakilde de iki kurumu ikna etmek ve muvafakat almak da kolay değil. bu konuda tecrübelerini aktarabilecek yardımcı olabilecek varsa başlığın altına ya da özelden yazarsa çok sevinirim. bir çıkış yolu arıyorum. 2 önlisans 1 lisans mezuniyetim var kpss önlisans puanım halen geçerli ama 73.4 aldım fazla yüksek değil ve en son mezuniyetim lisans olduğu için bu sene kpss lisansa da gireceğim. cevaplandıracak olan herkese şimdiden teşekkür ederim, iyi forumlar


Bende senin gibiydim kral. Kpss den altım puan teknik personel olarak atandım lisanstan. Muvafakat verdiler gittim. İşin özü kendi mezuniyet alanınla alakalı atanırsan gidersin.


teşekkür ederim bu sene kpss lisansa girip şansımı deneyeceğim umarım iyi bir puan alıp atanırım

nasil yani açar misiniz
