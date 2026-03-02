Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

kurumlar arası nakil hk.


02 Mart 2026 11:54
kurumlar arası nakil hk.

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü bünyesinde kadrolu infaz koruma memuruyum, meslekte 5. yılım. tıbbi sekreterlik önlisans mezuniyetim mevcut. il\ilçe sağlık müdürlüğü ve ya hastanede çalışmak istiyorum fakat 2024 kpss önlisans puanım 73.4 atanmam pek mümkün değil gibi. geçen sene de lisans mezuniyetimi verdiğim için bu sene lisans üzerinden sınava girebiliyorum. kurumlar arası nakil için dilekçe yazsam muvafakat ile öğrenim ve unvan farkından geçişim mümkün olur mu tecrübe ve bilgisi olanlar başlık altında ya da özelden cevaplarsa sevinirim iyi forumlar


Karizmaunl
Genel Müdür
02 Mart 2026 14:19

Olmayacak iş değil ama sağlam torpil bulup işlemlere ondan sonra başlaman gerekli.


berkehan81
Şube Müdürü
02 Mart 2026 14:21

önceki yıllarda sağlık bakanlığı kurumlararası naklen atama ilanı yayınlardı en son 2016 yayınlamış ancak siz bir dilekçe ile sağlık bakanlığına kurumlararası naklen atama dilekçesi yazın şu kurumda çalışıyorum şu bölüm mezunuyum bakanlığınıza kurumlararası naklen atanmak istiyorum. Önceki yıllara ait ilan inceleyebilirsin. https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-12321/2016-yili-2donem-kurumlar-arasi-naklen-atama-kurasi.html


lightningss
Aday Memur
02 Mart 2026 14:42

ilginiz için teşekkür ederim

berkehan81, 24 dk. önce

önceki yıllarda sağlık bakanlığı kurumlararası naklen atama ilanı yayınlardı en son 2016 yayınlamış ancak siz bir dilekçe ile sağlık bakanlığına kurumlararası naklen atama dilekçesi yazın şu kurumda çalışıyorum şu bölüm mezunuyum bakanlığınıza kurumlararası naklen atanmak istiyorum. Önceki yıllara ait ilan inceleyebilirsin. https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-12321/2016-yili-2donem-kurumlar-arasi-naklen-atama-kurasi.html


lightningss
Aday Memur
02 Mart 2026 14:44

haklısınız referans olmadan resmi işlemler zor ve ağır yürüyor

Karizmaunl, 26 dk. önce

Olmayacak iş değil ama sağlam torpil bulup işlemlere ondan sonra başlaman gerekli.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?kurumlar arası nakil hk.Eş durumu tayini sonrası işe başlamaGörevlendirme dilekçesiİl içi tayin4-B sözleşmeli sağlık teknikeri yıllık izin ve bedelli askerlikHizmet puanı ile tayinGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEngelli durumu tayiniBoşanma tayin sağlık bakanlığı

Sözlük

Son Haberler

İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralıSağlık İşçilerine Yeni Bir Umut: Genç Sağlık İş Sendikası KurulduAbdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktardıHasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildiBakan Kacır: 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak