Enflasyon anketine katılan ekonomistler... Kim bunlar?


02 Mart 2026 11:58
Enflasyon anketine katılan ekonomistler... Kim bunlar?

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri evet gerçekten şaka gibi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirimiz ise 18 bin 40 dolara yükseldi. Yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduk. Emekli ve asgari ücretten belli. haklısınız sayın bakan. Bu yüksek gelirli grubu size yakın insanlardan oluşuyor yada bu verileri de Tüik hazırlıyor sanırım. Bu Ekonomistlerin isimleri diplomaları başta olmak üzere hangi kurumda çalıştıkları hangi ülkenin enflasyonunu ölçtüklerini gerçekten çok merak ediyorum. Burası Türkiye


kim bu adam
Aday Memur
02 Mart 2026 12:11

Haaaa.. Yok ki öyle biri. Aynı senin benim gibi klavyesi olan ve şunu yaz denilen bir çalışan yazıyor işte.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
02 Mart 2026 14:43

Türkiye'de İsviçre'yi yaşayan bir zümre var demek ki. Sokakta, çarşıda, pazarda olmayan bir zümre.

