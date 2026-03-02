Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
02 Mart 2026 15:20
Uzman öğretmenlik eğitimi onay süreci.

Uzman öğretmenlik eğitimini bitirdim. Hizmet içi egitimde de faaliyet değerlendirmesini yaptım.28/02/2026 tarihinde de sürem doldu. Şimdi eğitim tamamlandi inceleniyor ibaresi var. Bu incelemeyi okul idaresi mi yapıyor yoksa il milli eğitim müdürlüğü mü?


tonya61
Memur
02 Mart 2026 16:20
Okul idaresine haber verin,önce okul onaylıyor,sonra ilçe,en son da il ve bitiyor.

Hattap Arslan
Aday Memur
02 Mart 2026 17:36

İdare ile konuştum il yapıyor denince burdaki arkadaşlardan süreç hakkinda bilgi almak istedim. Yanitiniz için tşk ederim

tonya61, Dün
