08.09.1999 sonrası öğretmenliğe başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.


02 Mart 2026 15:40
08.09.1999 sonrası öğretmenliğe başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.

Arkadaşlar 08.09.1999 sonrası öğretmenliğe başlayıp 25 yılını doldurup emekli olan var mı çevrenizde? MEB 2023 teki yasa ile hizmet yılını yani bu şartları taşıyanlar emekli olmak istediğinde ne emekli maaşı nede emekli ikramiyesi yaş şartını doldurana kadar ödenmez diyor fakat bireysel idare mahkemesine açılacak dava ile emekli ikramiyesini alanların olduğu söyleniyor. Konu hakkında hiç bilgisi, duyumu olan var mı?

