Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan memura verilecek kademe hk.


02 Mart 2026 16:17
Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan memura verilecek kademe hk.

merhabalar.

2008 yılında memuriyete başladım. 2014 yılında uyarma cezası aldım. 2019/

eylülden itibaren 1,5 yıl ücretsiz izin aldım.

sorum şudur; Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan memura

verilecek 1 kademe ilerlemesinden faydalanabilir miyim. ücretsiz izinden

doolayı 1,5 yıl beklemeli mi yoksa öncesindeki memuriyet hizmetlerim de

eklenerek bu uygulamadan faydalanmalımıyım. şimdiden teşekkürler.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
02 Mart 2026 16:56

Kanunda bilfiil çalışmaktan bahsetmediği için ve ücretsiz izinde memuriyetle ilişkiniz devam ettiği için ücretsiz izin süreniz de 8 yıllık süreye dahildir:

https://www.turksagliksen.org.tr/8-yila-bir-kademe-verilmesi-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler_3697.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan memura verilecek kademe hk.

Sözlük

Son Haberler

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tutuklama talebiKalp krizi kaza getirdi, İsmail öğretmen hayatını kaybettiBOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!Dolar günü yükselişle kapattıCTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak