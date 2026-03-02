Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Gecici görevlendirme


02 Mart 2026 16:30
Gecici görevlendirme

Merhaba arkdaşlar mazaret atama ile gecici görevlendirmenin belli bir süresi var mı yaklaşık 16 aydır gecici görevlendirme ile görev yapıyorum bunun için bişey yapmama gerek var mı

