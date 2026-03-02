Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
02 Mart 2026 18:03
Arkadaşlar eşim polis memuru Erzincan dan Ankara ya tayin oldu Ankara da dış ilçeye atandı bende eş durumundan tayin istedim Ankara sosyalleşme ye düştü tayinim burdan eşimin tayin olduğu dış ilçedeki hastaneye değilde merkez ilçede bir devlet hastanesi ne verdiler beni 51 km mesafe var evimizle hastane arası ve 6 aylık bebeğim var bunlar a hakları varmı ne yapmalıyım


dadas1234
02 Mart 2026 18:04

Bu arada dış ilçede hemşire açığı var kadrosu dolu değil


Karizmaunl
02 Mart 2026 18:10

Eş durumu tayinlerinde eşler arası mesafe 90 km ye kadar normal kabul edlir, idarenin aynı ilçeye verme zorunluğu yok tabiki yargı yolu açık. 60 günlük süreyi geçirmeden idare mahkemesinde dava açılabilir.


dadas1234
02 Mart 2026 18:15

Bulunduğumuz ilçe 10 bin nüfuslu oraya vermeyip 50 km uzaklıkta bir hastaneye verdiler ve esimin çalıştığı ilçedeki hastanede personel açığı var 6 aylik bebeğim var küçük nasıl git gel yapacam kanunen mahkemede lehe karar verilirmi acaba başından geçen varmı


Mery19
02 Mart 2026 20:29
Size sormadılar mı? Genelde ikametgaha yakın hastaneye veriyorlardı. 2021'de Ankara'ya eş durumu tayini olduğumda bana sormuşlardı.
