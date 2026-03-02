Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Batıya dönüş


02 Mart 2026 18:22
Batıya dönüş
Bu yıl şarktan dönüyorum nasipse...Batıda ekonomik olarak bizi çok yormayacak hangi illeri tavsiye edersiniz.Kira,yaşantı vs... Şimdiden teşekkürler

siyahbeyaz88
Genel Müdür
02 Mart 2026 18:50
bursa bilecik sakarya düzce hakkında hayırlısı olsun

Karam1453
Memur
02 Mart 2026 19:00
teşekkürler
