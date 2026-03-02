Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 25. hafta


02 Mart 2026 19:44
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 25. hafta

Maç Başlangıcı: 7 Mart 2026 Saat: 16:00

Rize-Antalya

Gaziantep-Karagümrük

Konya-Kasımpaşa

Eyüp-Kocaeli

Alanya-Gençlerbirliği

***********************************

Başakşehir-Göztepe

Beşiktaş-Galatasaray

Fenerbahçe-Samsun

Kayseri-Trabzon

***********************************

Freiburg-Leverkusen

Mainz-Stuttgart

Leipzig-Augsburg

Köln-B.Dortmund

Maç Skoru: Beşiktaş-Galatasaray

