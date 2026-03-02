Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
batıdan doğuya genelge


02 Mart 2026 19:48
batıdan doğuya genelge
4-) Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde; 2. Bölgeye atamaya tabi personel için Genel Müdürlükçe ipka kotası belirlenecektir. 1. Bölge il/birimler tarafından; "İpka Talebi" modülünde belirtilecek oran karşılığı kadar personel için ipka talebinde bulunulabilecektir. 5-) İpka talepleri yapılırken; a) Yönetmeliğin 29'uncu maddesinde yer alan; ". Bu durumdaki personel için bu Yönetmelikte belirtilen mazeretlere sahip olsa dahi üçüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz. Ancak personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak amacıyla uzmanlık gerektiren birimlerin talebi üzerine en fazla iki defa daha erteleme talebinde bulunulabilir ." hükmü gereğince personelin ipka işlemlerinin yapılması gerekmektedir. b) Personelin daha önceki yıllara ait ipka sayıları göz önünde bulundurularak ve ipka sayısı az olana öncelik verilerek, hizmetine ihtiyaç duyulan alanında yetişmiş ve uzman olan teknik personel, yakın koruma personeli, eş durumu, çocuk öğrenim mazereti, sağlık mazereti olan personel için ipka talebinde bulunulacak, zorunlu olmadıkça diğer personel hakkında ipka talebinde bulunulmayacaktır. c) İpkası istenen personelin gerekçesi, modüldeki "İpka Gerekçesi" bölümüne mutlak suretle girilecektir. Ayrıca ipkası talep edilen tüm rütbeli personel ile ipkası öncelikli olarak talep edilen memur personel için ipka gerekçesiyle birlikte modüldeki "Açıklama" alanına ipka sebebi detaylı olarak yazılacaktır YANİ BATIDAKİLERİN İPKALAR KABUL OLMAYACAK DEMEK Mİ ?

Pol3838
Aday Memur
02 Mart 2026 20:12

Her yıl yazan şeyler , nasıl cikardin bu sonucu merak ediyorum...


garibantayinci
Aday Memur
02 Mart 2026 20:18
ipka sayısı azaltılacak şeklinde anladım
Pol3838
Aday Memur
02 Mart 2026 20:31

Her yıl aynı ibare var , çok dikkate almayin..

