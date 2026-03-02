hakimimi HSK'ya şikayet ettim, sonuç alır mıyım?

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
02 Mart 2026 19:54
Selam arkadaşlar , hakimi şikayet ettim, talimat ifadelerini, yakalama ifadelerini hep kalemde biz alıyoruz , kendisi şahısları bile görmüyor direkt sistemden onaylıyor . Bu usule uygun mudur? Ben hukuk okumadım etmedim ben nie aliom lan ifadeyi? Daha başka çok şey var. 2 sayfa şikayet dilekçesi sundum. İnşallah sonuç alırım

