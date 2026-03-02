02.03.2026 İstanbul Katledilen Öğretmen

İstanbul'un Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısında iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralandı. Maalesef ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir eğitim neferi hayattan cahil bir yaratık tarafından koparıldı.Artık caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun hocamızın.

