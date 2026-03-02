Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
02.03.2026 İstanbul Katledilen Öğretmen


02 Mart 2026 19:57
02.03.2026 İstanbul Katledilen Öğretmen
İstanbul'un Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısında iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralandı. Maalesef ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir eğitim neferi hayattan cahil bir yaratık tarafından koparıldı.Artık caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun hocamızın.

Peyami.safa81
Aday Memur
02 Mart 2026 20:29

Bakan efendi öğretmenin tatiliyle uğraşacağına önce bunlara bir çözüm bulsun.


dehneliler
Genel Müdür
02 Mart 2026 20:37
Allah rahmet etsin Öğretmenimize... Yıllardır uygulanan her öğrenci değerlidir, her çocuk okuyacak gibi popülist politikaların acı sonuçlarından birisi daha

ingilizceci78
Memur
02 Mart 2026 20:41

zorunlu eğitim kaldırılsın

liselerde karma eğitim olmasın

okullarda teknik bilgiden çok ahlaki din namus maneviyat mukaddesat bilinci verilsin

