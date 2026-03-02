İstanbul'da katledilen öğretmen

Aşağıdaki yoruma ekşi sözlükte rast geldim. Sene 2012, Sevilay Durukan öğretmenimizin sınıfta öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrası yapılan yorumlardan biri. O zamandan bu zamana değişen ne olmuş öğretmen lehine????

"ne ilk ne de son hadisedir.olayın en vurucu noktası bir orta okul öğrencisinin fail olmasıdır.ben de bir orta okulda görev yapıyorum ve orta okullar dahilinde pratikte ne bir disiplin cezası ne de sınıfta bırakma olayı uygulanabilmekte.bakın 14-15 yaşında çocuklara gestapo gibi davranalım, gönderelim,atalım demiyorum.kazanmaya çalışalım tabi ki ama bugünkü orta öğretimler gibi disiplinin sıfır olduğu bir ortamda öğrenci kazanmanın mümkünatı yok. hatta 3-4 tane yüzünden tonla öğrenci kaybediliyor.geçen sene okul müdürüm, öğretmenleri odasına çağırdı ve disiplin problemi olan öğrencilere karşı çok çeşitli yaptırımlar uygulayabileceğimizi anlattı.merak ettim sordum. yaptırımlar öğrencinin sırasının değiştirilmesi veya çok kötü olursa şubesinin değiştirilmesiymiş...daha ölmedik çok şükür ama gözlerim okulun kapısınun önünde bir 8. sınıf öğrencisinin, bir öğretmenine hayvan gibi bir sopa ile saldırışını gördü.daha acısı ertesi gün o öğrencinin sırıta sırıta okula gelişini de gördü.durumu kötü olan öğrencilere, "bakın azcık çaba gösterin,1 düşecek olan notunuzu 3'e kadar çıkartırım" dediğimde "çıkartmazsan çıkarma. sınıfta kalma mı var sanki" dediğini kulaklarım işitti ne yazık ki.yine 8. sınıftaki bir öğrencimin, daha 6. sınıftaki dünya tatlısı ama ironik bir şekilde şeker hastası olan bir kız öğrencime saldırışını gördüm.saldıran öğrenci yine ertesi gün okula devam...bunlar gibi tonla örnek yaşanıyor ülkemizin her yerinde ve her gün.öğrencileri dövmeye son derece karşıyım. kendi çocuğum olsa başkasının dövmesini istemem, bu yüzden ben de başkasının çocuğunu dövmüyorum. ama ufak da olsa bir kural kırıntısı olmalı. 14-15 yaş bebeklik çağı değildir. gençliği ilk adımların atıldığı ve biraz da olsa dizginlenmesi gereken bir çağdır.hatta ülkemizde hala nüfusa geç kayıtların gerçekleştiğini düşünürsek (benim 6. sınıfta olan ama benim 2 katım sakalı olan öğrencim var) sorunlu öğrencilerin fazlasıyla tehlikeli olabileceği düşünülmelidir."