İstanbul'da katledilen öğretmen

02 Mart 2026 19:57
İstanbul'un Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısında iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralandı. Maalesef ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir eğitim neferi hayattan cahil bir yaratık tarafından koparıldı.Artık caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun hocamızın.


Peyami.safa81
Aday Memur
02 Mart 2026 20:29

Bakan efendi öğretmenin tatiliyle uğraşacağına önce bunlara bir çözüm bulsun.


dehneliler
Genel Müdür
02 Mart 2026 20:37
Allah rahmet etsin Öğretmenimize... Yıllardır uygulanan her öğrenci değerlidir, her çocuk okuyacak gibi popülist politikaların acı sonuçlarından birisi daha

ingilizceci78
Memur
02 Mart 2026 20:41

zorunlu eğitim kaldırılsın

liselerde karma eğitim olmasın

okullarda teknik bilgiden çok ahlaki din namus maneviyat mukaddesat bilinci verilsin


berkaydal
Genel Müdür
02 Mart 2026 21:07

adam öldürme teknikleri kelebek bıçak sallama, kasten yaralama dersleri müfredattan kaldırılsın.

gibide ilkkana yılmaz "insan ne yaşadığını bilmez mi" diyor ya o hesap. abi siz cam fanusta mı yaşıyorsunuz, hiç insan içine çıkmıyor musunuz? İnsan yaşadığı toplumu azıcık bile tanımaz mı ya. bugün toplumun geldiği noktaya dair çözüm "din namus mukaddesat" eğitimi mi? yıllardır içinde olduğun öğretiğin şeyleri müfredatta "yalan söylemenin kötü olduğunu bilir" kazanımı ile olmadığını bunun başka bir boyut olduğunu zerrece anlamaz mı ya?

Zeynp060606
Memur
02 Mart 2026 21:39

Mekanı cennet olsun çok ama çok üzüldüm :(:( zorunlu eğitim her kademe kalkmalı okumak istemeyeni zorla okulda tutuyorlar. Velisi ayrı sorun kendisi ayrı sorun ama suç hep ogretmenlerde.


ingilizceci78
Memur
02 Mart 2026 22:18

ders anlatarak olmaz diyorsun yani

civardakitoroslar
02 Mart 2026 23:20

2 yaşlarında lösemi hastası çocuğu varmış. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer, kimse öğretmene sen ne yaşıyorsun diye sormuyor.


an_atua
Daire Başkanı
03 Mart 2026 00:01

Okullarda güvenlik artırılmalı artık. Bir çok okula isteyen elini kolunu sallayıp giriyor kimin ne olduğu belli değil. Güvenlik ve x-ray cihazları ve en önemlisi idarecilere üst arama yetkisi verilmeli.


Talai
Memur
03 Mart 2026 01:30

Eğitim şehitimiz Fatma Nur Çelik.. Allah rahmet eylesin


okuryazar3
Müsteşar
03 Mart 2026 01:41

Allah rahmet eyleye. İnsanın değil İnsanlığın can çekiştiği güzelim ülkemde maalesef ki: "Dokunulmazlık zırhı, koruma ordusu ile dolaşan terör bitiriciler; sokak terörünün geldiği aşamadan vatandaşın canı ve malının eşkıyaya emanet olduğundan ya haberleri yok ya da ha bir fazla ha iki eksik kellenin ne önemi var diye düşünüyor olmalılar. Ülkemin geldiği hale bak. Allah Kurtarsın ne diyelim. "Benzeri bir başlığa yazmışım. Hak ,hukuk, hakkaniyet, liyakat, güvenlik ve tedbir alması gerekenlerin halen suça sürüklenen bebek(!)denetimli serbestlik ve etkin pişmanlık adı altında çıkarmış oldukları suçluya cüret, sonucunda mükâfat gibi yasal tedbirleri İnşallah bir an önce gözden geçirirler ümidindeyiz artık...


okuryazar3
Müsteşar
03 Mart 2026 02:55

Allah kalanlarına yardım eyleye, sabırlar ihsan eyleye. Maalesef etkinlik şovlarla eğitimin sorunları sümenaltı ediliyorken dayak yemeden azar işitmeden, şu vicdanları sızlatan durumlara maruz kalmadan eve gidebildiği güne şükreder haldeki eğitimin lokomotifi öğretmene reva görülen dadılık! Eğitme diyorlar, eğitimli toplumu dilediklerince manipüle edemeyeceklerini gayet iyi bilen ehli saltanat. Bu durumun vahametini dillendirmeye çalışınca damgan hazır! Dinsiz! Allah ıslah eyleye...

birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2026 04:34

Zorunlu eğitime hayır.


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2026 04:41

Aşağıdaki yoruma ekşi sözlükte rast geldim. Sene 2012, Sevilay Durukan öğretmenimizin sınıfta öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrası yapılan yorumlardan biri. O zamandan bu zamana değişen ne olmuş öğretmen lehine????

"ne ilk ne de son hadisedir.olayın en vurucu noktası bir orta okul öğrencisinin fail olmasıdır.ben de bir orta okulda görev yapıyorum ve orta okullar dahilinde pratikte ne bir disiplin cezası ne de sınıfta bırakma olayı uygulanabilmekte.bakın 14-15 yaşında çocuklara gestapo gibi davranalım, gönderelim,atalım demiyorum.kazanmaya çalışalım tabi ki ama bugünkü orta öğretimler gibi disiplinin sıfır olduğu bir ortamda öğrenci kazanmanın mümkünatı yok. hatta 3-4 tane yüzünden tonla öğrenci kaybediliyor.geçen sene okul müdürüm, öğretmenleri odasına çağırdı ve disiplin problemi olan öğrencilere karşı çok çeşitli yaptırımlar uygulayabileceğimizi anlattı.merak ettim sordum. yaptırımlar öğrencinin sırasının değiştirilmesi veya çok kötü olursa şubesinin değiştirilmesiymiş...daha ölmedik çok şükür ama gözlerim okulun kapısınun önünde bir 8. sınıf öğrencisinin, bir öğretmenine hayvan gibi bir sopa ile saldırışını gördü.daha acısı ertesi gün o öğrencinin sırıta sırıta okula gelişini de gördü.durumu kötü olan öğrencilere, "bakın azcık çaba gösterin,1 düşecek olan notunuzu 3'e kadar çıkartırım" dediğimde "çıkartmazsan çıkarma. sınıfta kalma mı var sanki" dediğini kulaklarım işitti ne yazık ki.yine 8. sınıftaki bir öğrencimin, daha 6. sınıftaki dünya tatlısı ama ironik bir şekilde şeker hastası olan bir kız öğrencime saldırışını gördüm.saldıran öğrenci yine ertesi gün okula devam...bunlar gibi tonla örnek yaşanıyor ülkemizin her yerinde ve her gün.öğrencileri dövmeye son derece karşıyım. kendi çocuğum olsa başkasının dövmesini istemem, bu yüzden ben de başkasının çocuğunu dövmüyorum. ama ufak da olsa bir kural kırıntısı olmalı. 14-15 yaş bebeklik çağı değildir. gençliği ilk adımların atıldığı ve biraz da olsa dizginlenmesi gereken bir çağdır.hatta ülkemizde hala nüfusa geç kayıtların gerçekleştiğini düşünürsek (benim 6. sınıfta olan ama benim 2 katım sakalı olan öğrencim var) sorunlu öğrencilerin fazlasıyla tehlikeli olabileceği düşünülmelidir."


hsnsylk
Genel Müdür
03 Mart 2026 09:51

çok üzücü bu iş hep öğretmenlere her işi görevi yüklemekten geliyor, öğretmenler güvenlikçi mi bakıcı mı belirsiz, servis denetle, kantin denetle, 1000 öğrenciyi aynı binaya sok, eğiteceksin başında sen duracaksın diyeceksiniz, sonra hiç bir maaş hak vermeyeceksiniz. sonuçları ortada öğretmenlik yapmıyoruz.

