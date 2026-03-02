Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Şark dönüşü İstanbul


02 Mart 2026 20:40
Şark dönüşü İstanbul

Bu sene istanbulda 10. Senem şarka gitmeyi düşünüyorum ama dönüşte İstanbul?a gelmek istemiyorum diyelim ki verdiler dava falan açsam kazanabilir miyim ya da biraz daha bekleyip mi gitsem bilemedim açıkçası keşke yeni yönetmelik de istsnbulda belirli bir süre görev yapanları İstanbul?dan muaf tutsalardı.


hakkan1
Aday Memur
02 Mart 2026 20:50
büyük ihtimalle istanbula tekrar gidersin. tecrübelisin diye tekrar verirler


