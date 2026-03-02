Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
02 Mart 2026 21:59
Merhabalar şu arz rica konusu hakkında kesin ve net bilgi verecek varmı örnegiği ilçe belediyesi ilçe gençlik ve spor müdürlüğüne yazı yazarken arz mı eder ricamı gençlik spor bakanlığa bağlı bir müdürlük kafam çok karışık


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
02 Mart 2026 22:31

Sizin sorunuzun cevabı "arz ederim" şeklindedir. Kurumlar farklı kurumlar, aynı hiyerarşi zinciri içerisinde de yer almıyor.

Aralarında hiyerarşik olarak üst/ast ilişkisi bulunmayan taraflar birbirlerine rica değil arz edebilir. Bürokrasi dilinde, resmi dilde "rica etmek" emir vermek ile eş değerdir. Gündelik hayatta kullanıla rica etmek ile resmi yazışmada kullanılan rica etmek tabirleri farklıdır. Nitekim resmi kurumların birbirleiyle veya diğer kişilerle yazışırken uyması gereken kuralların bulunduğu, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usül Ve Esaslar isimli mevzuatta da konuya bu şekilde açıklık getirilmiştir. Bu mevzuatın 16'ıncı maddesinin 12'inci fıkrası aynen şu şekilde;

a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden alt makamlara ?? rica ederim.?, üst ve aynı düzeydeki makamlara ?? arz ederim.? ibaresiyle bitirilir.

b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalar ?? arz ve rica ederim.? veya ?? arz/rica ederim.? ibaresiyle bitirilir.

c) Muhatap kısmında ikinci satırda parantez içerisinde birim veya idare ismi belirtilen yazışmalar, birinci satırda yer alan muhatap idare dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanı ile bitirilir.

ç) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi gereğince bakanlıklarla yapılan yazışmalar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından veya adına imzalandığında ?Rica ederim.? ibaresiyle bitirilir.

d) Belge, imza yetkisini devreden makam adına imzalandığında, yetkiyi devreden makamın hiyerarşik durumu dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanı ile bitirilir.

e) Muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar ?Saygılarımla.?, ?İyi dileklerimle.? veya ?Bilgilerinize sunulur.? ibareleriyle bitirilebilir.


BilirkisiAnkara
Aday Memur
02 Mart 2026 22:50

Belediyeler sıkıntılı maalesef. Normalde arz etmeleri gerekir ama bazen rica etmek istiyorlar. Protokolde üst olabilirler ama kurumlarla aralarında hiyerarşi yok.

