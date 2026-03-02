Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2026 YILI GENEL ATAMA (BATIDAN ??DOĞUYA)


02 Mart 2026 22:05
2026 YILI GENEL ATAMA (BATIDAN ??DOĞUYA)
Yönetmelik öncesinde doğuda mevcut kabul olunan ipkalar ve bu yıl batıdaki meslektaşlara gelmeyecek olan 2. şark durumu göz önüne alınarak atama sicili veya dönemi nereye gelir ?

Pol3838
Aday Memur
02 Mart 2026 22:08

Kaç tane daha başlık açılacak aceba bu konu ile ilgili

