Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Eş Tayini Hakkında


02 Mart 2026 22:36
Eş Tayini Hakkında
Ben 2 yıllık sözleşmeli zabıt katibiyim eşimde kadrolu ikm. Eş tayini yazmak istiyorum fakat 3+1 sisteminden dolayı nasıl bir yol izlemek gerekiyor.

Çok Yazılan Konular

Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkGeçici Görevlendirme UzatmaKurumlar Arası Nakil Ve TayinZabıt Katipliği Mesleği 5-10 Yıl İçinde Bitecek Mi ?Cezaevi emekli müdürleriKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Mobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?

Sözlük

Son Haberler

Bakan Tekin: Ramazan genelgesinden Anadolu'yu tanımayanlar rahatsız oluyorMersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandıKatar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyulduLisede 150 kişilik iftar: Öğrenciler tarım işçileri için hazırladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak