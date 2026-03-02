Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Arnavutköy Devlet Hastanesi Hakkında


02 Mart 2026 23:15
Arnavutköy Devlet Hastanesi Hakkında

Arkadaşlar selam,

Arnavutköy devlet hastanesine tayin düşünüyorum hemşireyim. orada çalışan var mı?

hastane ortamı nöbetler yönetim falan nasıldır bilgi verebilecek var mı?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?Kurumlar arası nakil hk.Eş durumu tayiniEş durumu tayini sonrası işe başlama4-B sözleşmeli sağlık teknikeri yıllık izin ve bedelli askerlikHizmet puanı ile tayinİl içi tayinGörevlendirme dilekçesiGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıEngelli durumu tayini

Sözlük

Son Haberler

Bakan Tekin: Ramazan genelgesinden Anadolu'yu tanımayanlar rahatsız oluyorMersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandıKatar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyulduLisede 150 kişilik iftar: Öğrenciler tarım işçileri için hazırladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak