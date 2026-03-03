Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : supporters.

Açıktan atama kadroları


03 Mart 2026 00:16
Açıktan atama kadroları

Merhabalar kurumların açıktan atama kadrolarini nasıl ogrenebiliriz ??


Ads34
Aday Memur
03 Mart 2026 09:41

Kariyer kapisini veya memur net ilanlar menüsunu haftalik takip et

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Arz ricaAçıktan atama kadroları

Sözlük

günün filmi 1 Uyku süresi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1

Son Haberler

SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacakEşel mobil devreye alınabilir! Benzin ve motorin ucuzlayacak mı?Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur'CHP'li Üsküdar Belediyesi 2 yılda maaşları ödeyemez hale geldi'Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi