Fatma Nur Çelik Hanımefendi'ye Rahmet Diliyoruz...


03 Mart 2026 00:50
Fatma Nur Çelik Hanımefendi'ye Rahmet Diliyoruz...

Fatma Nur Çelik Hocamız, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden iki gün önce çıkarılan öğrenci tarafından görevi başında bıçaklanarak katledildi. Kendisine Allah'tan rehmet diliyoruz. Olay yerinde yaralanan öğretmen arkadaşa ve öğrencilere de şifa diliyoruz.

Daha geçyalın zamanda bir üniversitede ödevini zorla yaptırmak isteyen kişiye olumsuz cevap verdiği için bıçak darbeleri ile ağır yaralanan bir öğrencimizin durumu endişe ile bekleniyor.

Sadece basına yansıyan olayları okusak da okullarımızda ve sokaklarımızda gün geçtikçe güven ortamı bozulduğunu görüyoruz. Suçlular, psikolojik rahatsızlık yaşayanlar sokaklarda her geçen gün birilerini tehdit ediyor, zarar veriyorlar. Artık birşeyler yapma zamanı gelmedi mi?


atahoca
Müsteşar
03 Mart 2026 00:57

Başlık daha önce açılmış.

Haberi davette duymuştum. Eve gelince haberi oludum, buradaki başlığı göremedim.

https://forum.memurlar.net/konu/2593556/02-03-2026-istanbul-katledilen-ogretmen.html


okuryazar3
Müsteşar
03 Mart 2026 01:21

Allah rahmet eyleye. İnsanın değil İnsanlığın can çekiştiği güzelim ülkemde maalesef ki: "Dokunulmazlık zırhı, koruma ordusu ile dolaşan terör bitiriciler; sokak terörünün geldiği aşamadan vatandaşın canı ve malının eşkıyaya emanet olduğundan ya haberleri yok ya da ha bir fazla ha iki eksik kellenin ne önemi var diye düşünüyor olmalılar. Ülkemin geldiği hale bak. Allah Kurtarsın ne diyelim."

Toplam 2 mesaj

