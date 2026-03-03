Fatma Nur Çelik Hanımefendi'ye Rahmet Diliyoruz...

Fatma Nur Çelik Hocamız, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden iki gün önce çıkarılan öğrenci tarafından görevi başında bıçaklanarak katledildi. Kendisine Allah'tan rehmet diliyoruz. Olay yerinde yaralanan öğretmen arkadaşa ve öğrencilere de şifa diliyoruz.

Daha geçyalın zamanda bir üniversitede ödevini zorla yaptırmak isteyen kişiye olumsuz cevap verdiği için bıçak darbeleri ile ağır yaralanan bir öğrencimizin durumu endişe ile bekleniyor.

Sadece basına yansıyan olayları okusak da okullarımızda ve sokaklarımızda gün geçtikçe güven ortamı bozulduğunu görüyoruz. Suçlular, psikolojik rahatsızlık yaşayanlar sokaklarda her geçen gün birilerini tehdit ediyor, zarar veriyorlar. Artık birşeyler yapma zamanı gelmedi mi?