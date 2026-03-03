Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.


03 Mart 2026 00:55
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.

Suça sürüklenen çocuk ne demektir?

Bunları suça sürükleyenler hakkında hangi yaptırımlar yapılıyor?

Sokaklara salınanlar SSB (Suça sürüklenen büyükler) mi?

Çok şey yazılır ama saat geç oldu. Tamamlayamayağım. Siz tamamlayınız.


el7bi8gü9
Memur
03 Mart 2026 02:01

ailesi Allah tan korkan cocuk yetiştirmiyor kanunlarımız zaten kültürümüze fıtratımıza ters sonuc bu


Soner Eraslan
Memur
03 Mart 2026 09:07
Okul Psikolojik Danışmanı olarak söylüyorum suça sürüklenen çocuk yoktur, suçlu ebeveyn vardır, öğrencinin her dediğini yapan anne baba vardır, öğrencinin tiktok instagram kullanmasında sakınca görmeyen bilinçsiz veli vardır, veli yalakası öğretmeni kötüleyen müdür vardır.

alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2026 09:58

Zamanında özellikle büyükşehirlerde kapkaç nedeniyle kadınlar sokakta yürüyemez hale gelmişti. Çünkü basit suç kabul edilip sabaha kalmadan hırsızları salıyorlardı. Sonra mevzu organize kabul edilip ağır cezalar verilmeye başlayınca iş bitti. Yapılacak iş basit. İnsan öldürebilecek her meshebi gayri sahih it ceza alacak yaşa da erişmiştir. Verirsin adam gibi cezayı, velinin olay öncesi katkısına bakar mahkeme gerekirse veliye de verirsin cezayı olur biter. Basına yansıdığına göre dün olayı gerçekleştiren it babasının rızası/ başvusuruyla bir kaç gün önce sinir hastalıkları hastanesinden çıkmış. O zaman alacaksın babayı da yanına. Bu iş başka türlü bitmez. Buralarda bir süre bağırıp çağırırız 2-3 gün sonra tekrar ek ders, ders programı diye birbirimizi yeriz bir başka öğremten ölene kadar.

Toplam 3 mesaj

