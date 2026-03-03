Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Vergi Levham Var Bağkurluyum Memur Veya Tekniker Olabilir Miyim?


03 Mart 2026 06:55
Vergi Levham Var Bağkurluyum Memur Veya Tekniker Olabilir Miyim?

Merhabalar, önlisans Makine Teknikerliği mezunuyum. Vergi levham var ve şu anda bağkur ödüyorum. Kpss önlisans ile memur veya işçi, tekniker atamasında herhangi bir engel olur mu bu durum? Ne yapmam lazım? Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?02.03.2026 İstanbul Katledilen ÖğretmenMSÜ Gözetmen HatasıŞubat Enflasyon TahminiTükenmişlik sorunuMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' in Görevden Alınacağı Söylentisi155 Kanlı ÇantaFatma Nur Çelik Hanımefendi'ye Rahmet Diliyoruz...Kınama cezası aldım ne yapmalıyım?

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Teşkilatı kararname ile kaldırılan DSİ daire başkanının araştırmacı yapılması hukuka aykırı bulundu3 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıŞubat enflasyonunda gözler yarınki TÜİK verilerindeABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'ın bütün gemileri battıEşini ve iki kızını öldüren polise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Editörün Seçimi

02.03.2026 İstanbul Katledilen ÖğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi