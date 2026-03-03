POMEM ASKERLİK

KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Arkadaşlar tecil sürem 4 ay 24 gün sonra bitiyor yani takriben temmuzun sonuna doğru. Bu süre bittikten sonra 31 Aralığa uzatılıyormuş sanırım yani o tarihe kadar yoklama başvurusu yapılması gerekiyormuş. POMEM'i kazanırsam 31 aralıktan önce başlarsam askerliğe gitmem gerekir mi yoksa kendi tecil mi olur.


DarksSwadow
Memur
03 Mart 2026 10:05

Evet kazanırsan okul tecili yapar. Zaten 33. Dönemin eğitim başladığı 5 ekim eylül başıda intibak eğitimi olur. Ocakta 1. Dönem bitiyor zaten.

