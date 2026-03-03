Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
cte norm atama sistemi isteğe bağlı pers. ataması 2026


03 Mart 2026 08:53
cte norm atama sistemi isteğe bağlı pers. ataması 2026

bu başlık altında toplanalım arkadaşlar, kim hangi kurumu istiyor, kaç puanı var? benim 5. yılım şuan henüz puanı görüntüleyemiyorum ama tahmini 108 puanım var açıklardan sırayla yazacağım

