Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eğitim Tayini Hakkında


03 Mart 2026 09:06
Eğitim Tayini Hakkında

Önlisans röntgen teknikeriyim.Açiktan lisans tamamladım . Daha önce örgün sağlık lisans bölümü okumadım. Bu durumda eğitim tayini yapabilmek için herhangi bir sağlık lisans bölümü yeterli mi yoksa en az 5 yıllık bir bölüm mü kazanmak gerekir?

Bilgisi olan yardımcı olabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?Eş durumu tayiniKurumlar arası nakil hk.Eş durumu tayini sonrası işe başlama4-B sözleşmeli sağlık teknikeri yıllık izin ve bedelli askerlikGörevlendirme dilekçesiHizmet puanı ile tayinBoşanma tayin sağlık bakanlığıİl içi tayin08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Memurların aldığı zam iki ayda eridiMart ayı kira artış oranı belli olduOsman Kaya: Ramazan Bereket Ayı Ama Memurun Sofrası EksikŞubat Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıAdana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi